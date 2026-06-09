Fahrradfahrerin fährt Kind an

Nr. 0690

Gestern Abend wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Grunewald verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Fahrradfahrerin gegen 20 Uhr die Königsallee in Richtung Rathenauplatz. Ein fünfjähriges Mädchen sowie ihre achtjährige Schwester sollen zu diesem Zeitpunkt zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten sein und die Fahrradfahrerin fuhr die Fünfjährige an. Das Kind erlitt einen Beinbruch und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo es zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die 29-Jährige erlitt Verletzungen an Armen und Beinen sowie Schmerzen an Schulter und Rücken. Sie kam zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Achtjährige blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.