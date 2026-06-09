Jugendlicher Fensterputzer entpuppt sich als mutmaßlicher Trickdieb

Nr. 0689

Gestern Mittag nahm die Polizei einen mutmaßlichen Trickdieb in Niederschönhausen fest. Gegen 13 Uhr habe ein Jugendlicher an der Wohnungstür einer 88-Jährigen in der Rolandstraße geklingelt. Dem Vernehmen nach stellte sich der 15-Jährige als Enkelsohn einer Nachbarin vor und bot der Seniorin an, ihre Fenster zu putzen. Nachdem sie ihm Einlass gewährt haben soll, soll er sie in ein längeres Gespräch verwickelt und unter dem Vorwand dringend telefonieren zu müssen, sich unbeobachtet ins Schlafzimmer begeben haben. Als die Bewohnerin etwas später nach ihm Ausschau gehalten habe, sei der Tatverdächtige nicht mehr in der Wohnung gewesen. Zudem sei ihre Brieftasche, die sich zuvor im Schlafzimmer befunden habe, entwendet worden. Die Schuhe des Jugendlichen befanden sich bei Eintreffen der Polizeikräfte jedoch noch im Hausflur. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme klingelte es an der Wohnungstür. Der mutmaßliche Trickdieb war zurückgekehrt, um seine vergessenen Schuhe abzuholen. Ihm öffneten die Einsatzkräfte, die ihn anschließend vorläufig festnahmen und durchsuchten. Sie fanden dabei die entwendete Brieftasche samt Bargeld und gaben es der 88-Jährigen wieder. Nachdem die Mutter des Tatverdächtigen über den Sachverhalt informiert wurde, kam er auf freien Fuß. Ein Fachkommissariat für Trickdiebstahls- und Trickbetrugsdelikte beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür! Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion oder benutzen Sie die Türsprechanlage.

Lassen Sie nur Dienstleistende ein, die Sie selbst arrangiert haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden!

Wenden Sie sich im Zweifel an eine Vertrauensperson oder wählen Sie den Notruf (110)!

Rufen Sie lautstark um Hilfe, wenn Sie diese brauchen!

Nähere Informationen zum Trickdiebstahl/-betrug finden Sie im Internet hier.

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