Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Motorradfahrer

Nr. 0688

Gestern Nachmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Mitte verletzt. Gegen 16:30 Uhr soll ein 23-jähriger Motoradfahrer auf der Leipziger Straße in Richtung Alexanderplatz gefahren sein, als er kurz vor der Kreuzung vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben soll. Zeitgleich habe ein 61-jähriger Radfahrer die Fußgängerfurt der Leipziger Straße überquert, obwohl die für ihn geltende Ampel Rot gezeigt haben soll. Im Bereich der Fußgängerfurt kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Das Krad rutschte infolge der Kollision weiter und prallte gegen den Pkw einer 40-Jährigen, die von der Leipziger Straße nach links in die Charlottenstraße einbog. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar. Er kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Kradfahrer wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Sperrung der Leipziger Straße/Charlottenstraße bis Jerusalemer Straße und Friedrichstraße dauerte von 16:30 bis 21 Uhr. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.