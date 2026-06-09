Diebstahl und Kartenbetrug – Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Nr. 0687

Mit Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach einem bislang unbekannten Mann, der eine am 16. November 2024 in Berlin entwendete Debitkarte rechtswidrig eingesetzt haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen nutzte der Gesuchte die Karte am 18. November 2024 um 15:12 Uhr für eine Zahlung im „expert“-Fachmarkt im Dreekamp 16 in 26605 Aurich (Niedersachsen).

Im November 2024 wurde dieselbe Debitkarte bei weiteren Betrugstaten in Dortmund, Duisburg, Dinslaken, Dresden, Hannover und Berlin eingesetzt. Tatverdächtig ist auch hier der Gesuchte.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zu den Aufenthaltsorten des Gesuchten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin in der Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin-Schöneberg, unter der Rufnummer (030) 4664-923100 (Montag bis Freitag 09:00 bis 16:00 Uhr) oder per E-Mail an LKA231SG1@polizei.berlin.de entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.