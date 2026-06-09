Fahrzeuge in Flammen

Nr. 0686

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brand an mehreren Fahrzeugen in Kreuzberg. Nach bisherigen Erkenntnissen hörte ein Anwohner gegen 1:40 Uhr am Paul-Lincke-Ufer einen lautstarken Knall und sah einen Feuerschein, woraufhin er Feuerwehr und Polizei alarmierte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an den dort geparkten Fahrzeugen. Ein Auto und ein Wohnmobil brannten vollständig aus. Ein dritter Pkw wurde durch die Hitze des Feuers beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.