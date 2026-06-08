Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer verunfallt

Nr. 0683

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain erheblich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48-Jährige gegen 1:30 Uhr den Radweg auf der Petersburger Straße in Richtung Bersarinplatz. Beim Überholen eines vor ihm fahrenden 33-jährigen E-Scooter-Fahrers soll der Radfahrer diesen an der Schulter touchiert haben. Infolge des Zusammenstoßes stürzten den bisherigen Ermittlungen zufolge beide Verkehrsteilnehmer zu Boden, wobei der 48-jährige Radfahrer mehrere Knochenbrüche sowie einen Schädelbasisbruch erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.