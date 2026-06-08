Festnahme nach Räderdiebstahl

Mitte/Neukölln

Nr. 0682

Nach einem Räderdiebstahl gestern Morgen in Mitte nahmen Polizeieinsatzkräfte einen Mann fest. Nach bisherigem Kenntnisstand beobachteten Anwohner um kurz nach sechs Uhr, wie zwei Männer in der Michaelkirchstraße Räder von einem geparkten Mercedes entfernten. Die Anwohner alarmierten die Polizei. Bevor die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, flüchteten die Männer mit einem Mietfahrzeug.

Nach weiteren Ermittlungen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Straße Kiehlufer ausgemacht werden. Es wurde mit laufendem Motor und offenstehenden Türen festgestellt. Die noch in der Nähe befindlichen beiden Männer flüchteten zu Fuß, als sie die Einsatzkräfte bemerkten und entkamen. In der Nähe des abgestellten Fahrzeugs entdeckten die Polizeikräfte insgesamt fünf komplette Reifensätze sowie mutmaßliches Tatwerkzeug und beschlagnahmten alles. Weitere Ermittlungen führten zu einem 19-Jährigen, der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist. Es erfolgte eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung an seiner Wohnanschrift in Neukölln, wozu auch das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen wurde. Der junge Mann wurde in der Wohnung angetroffen und festgenommen. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten die mutmaßliche Tatkleidung des Mannes. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.