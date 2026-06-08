Feuer in Sporthalle

Nr. 0681

Am Samstagabend, den 6. Juni 2026, kam es in einer Sporthalle einer Schule im Märkischen Viertel zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte gegen 18 Uhr eine Passantin im Senftenberger Ring einen Knall und alarmierte die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten schwarze Rauchschwaden aus den Fenstern der Sporthalle fest und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Halle wurde erheblich beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Senftenberger Ring zwischen Wesendorfer Straße und Calauer Straße für etwa zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Davon war auch der Busverkehr der BVG-Linie 122 betroffen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.