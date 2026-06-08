Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte – Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Nr. 0680

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei unbekannten Tatverdächtigen zu einem Trickbetrug am 18. September 2025 in Biesdorf. Personen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, kontaktierten einen 92-Jährigen telefonisch und suggerierten ihm, dass sein Konto Ziel von Straftätern sei und er deshalb sein Bargeld und seine EC-Karten übergeben müsse. In der Folge händigte der Senior einer bisher unbekannten Person Bargeld und zwei EC-Karten aus. Mit diesen Karten wurde dann im U-Bahnhof Osloer Straße Geld abgehoben.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zu den Aufenthaltsorten der Abgebildeten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664 925320 (zu Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-925300 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail an LKA253@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gerichtet werden.