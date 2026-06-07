Steine von Autobahnbrücke getreten

Nr. 0679

Polizeikräfte nahmen gestern Nachmittag eine 73-jährige Person fest, die im Verdacht steht, in Westend von einer Brücke aus Steine auf die BAB 100 getreten zu haben. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge hatte ein 58-jähriger Zeuge die Person kurz nach 17 Uhr auf der Kaiserdammbrücke dabei beobachtet, wie diese Kleinpflastersteine an den Rand der Brücke legte und zwei davon mit einem Fuß auf die darunter verlaufende Autobahn beförderte. Anschließend wählte der Zeuge den Notruf und hielt die Person bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zuvor soll die tatverdächtige Person den Zeugen mit einem Stein in der Hand bedroht haben. Einsatzkräfte nahmen sie fest und brachten sie für die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in ein Polizeigewahrsam. Auf der Fahrbahn fanden die Kräfte zwei Steine, die sie als Beweismittel sicherstellten. Fahrzeuge wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht getroffen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Verbindung mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Bedrohung dauern an.