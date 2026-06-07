Nr. 0678

In Friedrichshain wurden in der vergangenen Nacht mehrere Einsatzkräfte angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich gegen 0:50 Uhr eine Funkwagenbesatzung mit Sonder- und Wegerechten auf der Frankfurter Allee auf dem Weg zu einem Einsatz. Etwa auf Höhe der Kreutziger Straße trat ein 34-jähriger Mann plötzlich auf die Fahrbahn und zwang die Einsatzkräfte zu einer Gefahrenbremsung. Anschließend flüchtete er in die Kreutziger Straße. Dort nahmen die Einsatzkräfte den Mann fest. Im weiteren Verlauf solidarisierten sich mehrere Personen mit dem Festgenommenen und bedrängten die Polizeikräfte. Dabei kam es zu mehreren tätlichen Angriffen auf die Einsatzkräfte sowie dem Versuch eines 23-Jährigen, eine festgenommene Person zu befreien. Fünf Polizeidienstkräfte erlitten Verletzungen, verblieben jedoch im Dienst. Die insgesamt vier festgenommenen Personen wurden zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie der Entnahme einer Blutprobe in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die Ermittlungen dauern an.