Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0677

Ein Motorradfahrer wurde gestern Vormittag bei einem Verkehrsunfall in Pankow verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 60-Jährige gegen 11 Uhr die Berliner Straße in Richtung Breite Straße. Hierbei soll er ein in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug unter Nutzung des Sonderfahrstreifens für Busse und Straßenbahnen überholt haben. Beim Wiedereinscheren nach rechts kam es zum Zusammenstoß mit einem wartenden Auto eines 24-Jährigen, der dabei Verletzungen am Kopf erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Berliner Straße war zwischen der Florastraße und Breiten Straße im Zeitraum von 11 Uhr bis 16:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.