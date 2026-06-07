Bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nr. 0676

In Lichterfelde wurde gestern Nachmittag eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge befand sich die 33-Jährige gegen 14:30 Uhr auf dem Gehweg der Goerzallee unweit der Kreuzung Goerzallee/ Drakestraße/ Hindenburgdamm/ Königsberger Straße. Zeitgleich befuhr der 45-jährige Fahrer eines BVG-Busses der Linie 285 die Goerzallee in Richtung Königsberger Straße. Als die Fußgängerin die Goerzallee im Bereich einer temporären Baustelle in nordwestlicher Richtung überquerte, offenbar ohne auf den Fließverkehr zu achten, wurde sie von dem Busfahrer angefahren. Rettungskräfte brachten die Fußgängerin mit lebensbedrohlichen Verletzungen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).