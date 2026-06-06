Einsatzwagen der Polizei verunglückt – acht Verletzte

Nr. 0674

Heute früh kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug, bei dem acht Personen, davon sieben Polizeieinsatzkräfte, verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Einsatzwagen der Polizei gegen 6:10 Uhr mit Blaulicht die Straße Hallesches Ufer aus Fahrtrichtung Gitschiner Straße entlang. Im Kreuzungsbereich zur Wilhelmstraße passierte der Einsatzwagen eine rote Ampel und stieß mit einem 54-jährigen Taxifahrer zusammen, der auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Mehringdamm unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kippte der Einsatzwagen um und blieb auf der Seite liegen. Dabei wurde eine Fußgängerampel aus der Verankerung gerissen sowie eine Metallbrüstung beschädigt. Der 54-jährige Taxifahrer und sieben Polizeikräfte kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser; auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße Hallesches Ufer Ecke Wilhelmstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14:15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch der Busverkehr der BVG war betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.