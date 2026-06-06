Mann geschlagen und getreten - Festnahme

Nr. 0672

Heute früh wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 36 zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Köpenick alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen kam es gegen 4:40 Uhr auf der Müggelheimer Straße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 28-Jährigen und einem 38-Jährigen. Dann soll der Jüngere dem Älteren mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben, so dass dieser auf die Fahrbahn fiel und regungslos am Boden liegen blieb. Danach soll er gegen den Kopf des 38-Jährigen getreten und sich anschließend vom Tatort entfernt haben. Ein Passant leistete Erste Hilfe. Der Verletzte erlitt einen Kieferbruch und wurde mit weiteren Verletzungen an Armen, Beinen und am Kopf zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nahbereichsabsuche führte letztlich zur Festnahme des 28-jährigen Tatverdächtigen in der Müggelheimer Straße Ecke Wendenschloßstraße. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei ihm ein Wert von etwas mehr als 2,3 Promille gemessen. Er kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.