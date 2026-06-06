Sachbeschädigung an Zugangstor zum Görlitzer Park

Nr. 0671

In der vergangenen Nacht wurde eine Beschädigung an einem Tor des Görlitzer Parks in Kreuzberg festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel dem Sicherheitsdienst bei einem Kontrollgang gegen 0:30 Uhr an einem Eingangstor in der Görlitzer Straße Ecke Oppelner Straße Manipulationsspuren auf. Unbekannte hatten den Schließzylinder mit einer Substanz beschmiert, so dass der Schließmechanismus außer Kraft gesetzt und ein Schließen des Tores nicht mehr möglich ist. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.