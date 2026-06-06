Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 0670

In der vergangenen Nacht verstarb eine Frau in Folge eines Verkehrsunfalls in Niederschönhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Autofahrerin gestern gegen 13 Uhr die Charlottenstraße in Fahrtrichtung Buchholzer Straße. Im Kreuzungsbereich bog sie nach links in die Buchholzer Straße ab und fuhr eine 85-jährige Fußgängerin an, die den Fußgängerüberweg in Richtung Selma-und-Paul-Latte-Platz überquerte. Sie kam mit erheblichen Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus, wo sie in der vergangenen Nacht ihren Verletzungen erlag. Die Charlottenstraße Ecke Buchholzer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16:30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Davon war auch der Busverkehr der BVG-Linie 250 betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.