Stichverletzung erlitten

Nr. 0669

Gestern Vormittag erlitt ein Mann in Haselhorst eine Stichverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es um kurz nach 11 Uhr in einer Wohnung in der Gartenfelder Straße zwischen einem 24- und einem 28-Jährigen zu Streitigkeiten gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der Ältere dem Jüngeren eine Stichverletzung an einem Bein zugefügt haben. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der 28-Jährige entfernte sich zunächst, kam dann aber wieder zurück zum Ort und wurde von den Polizeieinsatzkräften festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.