Ermittlungen gegen eine Dienstkraft der Polizei Berlin wegen des Verdachts eines Gewaltdelikts

Nr. 0668

Im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt ermittelt seit heute Nachmittag ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes gegen einen Polizeibeamten des Landes Berlin. Die Polizeidienstkraft soll zu Beginn des Jahres an einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Charlottenburg beteiligt gewesen sein. Bei der Person soll es sich um einen Polizeibeamten handeln, der sich zum Tatzeitpunkt außer Dienst befand und der auf Videoaufnahmen bei einer etwaigen strafbaren Handlung aufgezeichnet worden sein könnte. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen dauern an. Gleichzeitig wird die Einleitung eventuell notwendiger dienstrechtlicher Maßnahmen geprüft.