Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Nr. 0667

Ein medizinischer Notfall eines Autofahrers führte gestern Nachmittag in Mariendorf zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw den Mariendorfer Damm stadtauswärts. Im weiteren Verlauf wechselte er mit geringer Geschwindigkeit vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und streifte dabei einen auf dem mittleren Fahrstreifen vorausfahrenden Pkw. Anschließend fuhr er auf das Heck eines verkehrsbedingt auf dem linken Fahrstreifen wartenden Caddy auf. Der 67-Jährige wurde anschließend bewusstlos in seinem Fahrzeug angetroffen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Unfallort. Der 19-jährige Fahrer des gestreiften Fahrzeugs blieb unverletzt. Seine 48-jährige Beifahrerin klagte über Schmerzen in der Schulter und lehnte eine ärztliche Behandlung zunächst ab. Der 55-jährige Fahrer des Caddys blieb ebenfalls unverletzt. Seine 52-jährige Beifahrerin klagte über Rückenschmerzen und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Ermittlungen war der Mariendorfer Damm zwischen Friedenstraße und Körtingstraße in Fahrtrichtung Süden von 17:40 Uhr bis 21:30 Uhr voll gesperrt. Hiervon war auch die BVG-Buslinien 179, M76, X76 und X71 betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).