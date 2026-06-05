Schwangere Beifahrerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0665

Gestern Nachmittag wurden ein Mann, ein Kind und eine schwangere Frau bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde verletzt. Gegen 17:20 Uhr soll ein Peugeot-Fahrer die Osdorfer Straße zwischen Jenbacher Weg und Lichterfelder Ring in Richtung Ostpreußendamm befahren haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet der 25-Jährige aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenfahrenden Elektroauto des Fabrikats NIO. Der 51-jährige NIO-Fahrer erlitt leichte Verletzungen an einem Unterarm. Sein zehnjähriger Sohn klagte über Schmerzen im Beinbereich. Eine ärztliche Behandlung wurde von beiden nicht in Anspruch genommen. Während der Peugeot-Fahrer unverletzt blieb, kam seine schwangere Beifahrerin im Alter von 21 Jahren zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Osdorfer Straße zwischen Lichterfelder Ring und Neue Osdorfer Straße bis etwa 18 Uhr gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.