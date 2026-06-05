Festnahme nach Schüssen mit einer Schreckschusswaffe

Nr. 0664

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei einen Mann nach Schussabgaben in Wannsee fest. Gegen 22 Uhr soll ein Zeuge einen Mann mit einer Schusswaffe auf dem Gehweg am Kronprinzessinnenweg vor einem Restaurant gesehen und kurze Zeit später zwei Schussgeräusche wahrgenommen haben. Ein weiterer Zeuge habe parallel gesehen, wie der Tatverdächtige zweimal in die Luft geschossen habe. Alarmierte Einsatzkräfte der 11. Einsatzhundertschaft wurden von den Zeugen an den mutmaßlichen Schützen herangeführt und konnten ihn am Stahnsdorfer Damm antreffen. Ein Polizist hielt seine Dienstwaffe in der entschlossenen Schießhaltung und sprach den 26-Jährigen zu Boden, wo er schließlich festgenommen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Kräfte eine Schreckschusswaffe mit entsprechender Munition sowie einen kleinen Waffenschein und beschlagnahmten alles. Vor dem Restaurant konnten zwei genutzte PTB-Patronenhülsen gefunden und sichergestellt werden. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige am Ort entlassen. Er muss sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Ein Fachkommissariat für Waffendelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.