Polizeibeamtin angegriffen und verletzt

Nr. 0662

Einsatzkräfte nahmen vergangene Nacht in Kreuzberg einen Jugendlichen fest. Zuvor stellten sie den 16-Jährigen gegen 23:40 Uhr auf der Straße Am Tempelhofer Berg als Fahrer eines Mietfahrzeuges fest und stoppten den Wagen. Daraufhin flüchteten dieser und dessen Beifahrer zu Fuß aus dem Fahrzeug. Einer Polizeibeamtin gelang es den 16-jährigen Fahrer zu stellen und zu Boden zu bringen. Dabei schlug der Jugendliche der Polizistin mehrfach mit der Faust ins Gesicht, um sich der Festnahme zu entziehen. Angesichts des tätlichen Angriffes brach ihr Kollege die Verfolgung des Beifahrers ab und eilte seiner Kollegin zu Hilfe. Nur durch die Anwendung unmittelbaren Zwanges mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte der Widerstand des 16-Jährigen, der sich weiter mit Fußtritten und Faustschlägen gegen die Festnahme zur Wehr setzte, beendet werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die am Kopf, Arm und einem Bein verletzte Polizeibeamtin in ein Krankenhaus. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der tatverdächtige 16-Jährige klagte im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen über Kopfschmerzen, sodass alarmierte Rettungskräfte auch ihn in ein Krankenhaus brachten. Nach dort erfolgter ambulanter Behandlung brachten ihn Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam. Aus diesem wurde er später nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des unbefugten Gebrauches eines Kraftfahrzeuges sowie des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Ermittlungen dauern an.