Mann mit Messer verletzt – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 0661

Polizeieinsatzkräfte bemerkten in der vergangenen Nacht in Kreuzberg eine körperliche Auseinandersetzung. Kurz nach Mitternacht stellten die Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft im Vorbeifahren auf dem Mehringdamm fest, dass ein 21-jähriger Mann von zwei Männern angegriffen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeugen soll ein 29-jähriger Tatverdächtiger mehrmals mit einem Messer und ein 28-jähriger Tatverdächtiger mit einem Fahrradschloss auf den 21-Jährigen eingewirkt haben. Die Einsatzkräfte beendeten die Auseinandersetzung umgehend. Bei dem 21-Jährigen wurden Schnitt- und Stichverletzungen am Arm und am Oberkörper festgestellt. Nach einer Erstversorgung am Ort wurde der Verletzte von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert und verblieb anschließend zur stationären Behandlung. Es bestand keine Lebensgefahr. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und für erkennungsdienstliche Maßnahmen sowie Blutentnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Im Anschluss wurden sie für das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.