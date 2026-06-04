Spezialeinsatzkräfte nehmen bewaffneten Mann fest

Nr. 0660

Gestern Nachmittag nahmen Spezialeinsatzkräfte einen bewaffneten Mann in seiner Wohnung in Hellersdorf fest. Gegen 13 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei gerufen, nachdem sich der Mann mit einer Waffe in der Hand an diverse Wohnungstüren eines Mehrfamilienhauses am Oschatzer Ring begeben haben soll. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen ebenfalls um einen Bewohner des Gebäudes handelte. Nach Einholung eines richterlichen Beschlusses drangen nachalarmierte Kräfte des Spezialeinsatzkommandos in die Wohnung des Mannes ein und nahmen den 37-Jährigen fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung kamen zwei Schreckschusswaffen mit dazugehöriger Munition, eine Luftdruckwaffe samt Projektilen, zwei Macheten, neun Feuerwerkskörper und eine Druckverschlusstüte mit augenscheinlichem Betäubungsmittel zum Vorschein. Der Festgenommene konnte keine entsprechenden Erlaubnisse zum Führen oder Besitzen der Schreckschusswaffen und der Pyrotechnik vorweisen. Einsatzkräfte beschlagnahmten die Funde. Bei der Festnahme erlitt der Tatverdächtige leichte Verletzungen im Gesicht. Nach ambulanter Behandlung am Ort kam er in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend aus den Maßnahmen entlassen. Der 37-Jährige muss sich nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz, Sprengstoffgesetz und Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die jeweiligen Fachkommissariate für Waffendelikte und Rauschgiftkriminalität der Polizeidirektion 3 (Ost) sowie das örtlich zuständige Abschnittskommissariat übernahmen die weiteren Ermittlungen.