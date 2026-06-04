Frauen sexuell belästigt und Dienstwagen beschädigt – Festnahme

Nr. 0658

Gestern Mittag kam es in Charlottenburg zu einer Beschädigung eines Einsatzwagens der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Mann in der Bismarckstraße gegen 12:15 Uhr unter einem Fahrzeug des Polizeiabschnitts 25, welches am rechten Fahrbahnrand stand, und nahm augenscheinlich Manipulationen vor. Eine Mitarbeiterin des Abschnitts verständigte daraufhin mehrere Polizeibeamte. Diese nahmen den 45-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei ihm wurden zwei Schläuche mit einer Länge von jeweils 40-50 Zentimetern gefunden, bei denen es sich um Entlüftungsschläuche zum Ableiten von Batteriegasen handelte. Sie konnten dem Einsatzwagen der Polizei zugeordnet werden. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen kam der 45-Jährige wieder auf freien Fuß. Noch im Polizeiabschnittsgebäude soll er dann eine 25-jährige Frau sexuell belästigt haben. Auf dem Gehweg vor dem Dienstgebäude soll es zu einem weiteren sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein, welche von Polizeibeamten beobachtet wurde. Der 45-Jährige wurde erneut festgenommen, wobei er Widerstand leistete und dabei einen Beamten verletzte. Dieser setzte seinen Dienst fort. Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.