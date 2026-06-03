Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0656

Gestern Nachmittag erlitt ein Motorradfahrer durch einen Verkehrsunfall in Mitte lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen und gemäß Zeugenaussagen soll der 60-Jährige gegen 15:30 Uhr auf der Französischen Straße in Richtung Friedrichstraße gefahren sein, als zeitgleich ein 32-jähriger Autofahrer auf der Markgrafenstraße in Richtung Behrensstraße unterwegs gewesen sei. Auf der Kreuzung Markgrafenstraße/Französischen Straße fuhr dann der Pkw-Fahrer gegen den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser stürzte und erlitt Verletzungen, die zunächst als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Er wird nun im Krankenhaus behandelt. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen übernommen.