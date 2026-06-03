Fahrzeuge mit Steinen beworfen – Mann festgenommen

Nr. 0655

Ein offenbar alkoholisierter Mann soll gestern Nachmittag in Nikolassee Steine auf Fahrzeuge geworfen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er die Kleinpflastersteine sowie Bruchstücke davon gegen 15:30 Uhr auf vorbeifahrende Fahrzeuge in der Spanischen Allee geworfen haben. Mindestens ein Toyota einer 36-Jährigen sei getroffen worden. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Polizeieinsatzkräfte überprüften den Mann, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle lehnte er ab. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 52-Jährige bereits per Fahndung wegen illegalem Aufenthalts gesucht wurde. Er wurde festgenommen und kam in Polizeigewahrsam, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine Blutentnahme erfolgten. Von dort wurde er der sachbearbeitenden Dienststelle überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.