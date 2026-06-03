Verdächtige Männer festgenommen

Nr. 0654

Polizeieinsatzkräfte wurden gestern Abend nach Marzahn alarmiert, da sich in der Nähe einer Bankfiliale zwei verdächtige Männer aufhielten. Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein Anwohner der Mehrower Allee, dass sich das Duo dort gegen 21:20 Uhr maskiert auf Fahrrädern aufhielt. Er alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 31 nahmen die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren fest. Der Jüngere hatte eine Schreckschusswaffe und der Ältere ein Küchenmesser dabei. Außerdem hatten sie Maskierungen in Form von sogenannten Sturmhauben dabei, die sie zum Zeitpunkt der Festnahme nicht über ihre Gesichter gezogen hatten. Das alles wurden beschlagnahmt. Beide Männer kamen in Polizeigewahrsam, wo erkennungsdienstliche Maßnahmen erfolgten. Anschließend kamen sie wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes dauern an.