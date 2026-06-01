Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0644

In Hermsdorf wurden gestern Vormittag ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-Jähriger gegen 11:30 Uhr mit einem Auto die Schramberger Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. An der Kreuzung zur Heidenheimer Straße stieß er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Motorradfahrer zusammen, der auf der Heidenheimer Straße in Richtung Heinsestraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzten der 39-Jährige und seine 36-jährige Sozia zu Boden. Der Motorradfahrer erlitt eine Verletzung am Knie und seine Mitfahrerin zog sich eine Kopfverletzung zu. Beide wurden von alarmierten Rettungskräften versorgt und anschließend zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-Jährige verblieb dort stationär. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der 60-jährige Autofahrer und seine 52-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.