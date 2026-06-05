Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0666

Nach wie vor suchen die Staatsanwaltschaft Berlin und die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Zeuginnen und Zeugen zu mehreren scharfen Schussabgaben am 25. Mai 2026 in Kreuzberg. Anwohnende der Urbanstraße meldeten gegen 21:25 Uhr, dass Schüsse in Richtung eines dortigen Spielplatzes abgegeben wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich dort ein Mann auf, dem die Schüsse offenbar galten. Er blieb unverletzt. Zeugen berichteten, dass der mutmaßliche Schütze zu Fuß in die Graefestraße flüchtete. Dort sollen mehrere Personen, die aus einem Mercedes gestiegen waren, Schüsse auf ihn abgegeben haben. Der Tatverdächtige zur Schussabgabe in Richtung Spielplatz flüchtete weiter in die Müllenhoffstraße und von dort in unbekannte Richtung. Die Männer, die aus dem Mercedes gestiegen waren, flüchteten ebenfalls vom Ort.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat im Zusammenhang mit den Schussabgaben etwas beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem geflüchteten Spielplatzschützen und zu den Männern aus dem Mercedes machen?

Wer hat Fotos und/oder Videos zur besagten Zeit in der Urbanstraße, Graefestraße, Müllenhoffstraße oder der näheren Umgebung gemacht, zum Beispiel auch mit einer „Dashcam“ oder Rundumüberwachung eines Fahrzeugs, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zu den Taten geben?

Hinweise richten Sie bitte an die 7. Mordkommission in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail an LKA117@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Erstmeldung 0614 vom 26.05.2026 Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin – Schussabgaben auf Personen – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Zu mehreren scharfen Schussabgaben in der vergangenen Nacht in Kreuzberg suchen die Staatsanwaltschaft Berlin und die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Zeuginnen und Zeugen. Anwohnende der Urbanstraße meldeten gegen 21:25 Uhr, dass Schüsse in Richtung eines dortigen Spielplatzes abgegeben wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich dort ein Mann auf, der unverletzt blieb. Zeugen berichteten von einem unbekannten Täter, der zu Fuß in Richtung Gräfestraße flüchtete. Dort sollen mehrere Personen, die aus einem Mercedes gestiegen waren, Schüsse auf ihn abgegeben haben. Der Mann flüchtete weiter in die Müllenhoffstraße und von dort in unbekannte Richtung. Die vier Männer flüchten ebenfalls vom Ort. Verletzte wurden bisher nicht bekannt.