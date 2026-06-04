Auseinandersetzung im Volkspark – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0657

Am Montag, den 18.05.2026, gegen 19:00 Uhr kam es im Volkspark Hasenheide zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer im Alter von 60 und 48 Jahren durch Messerstiche schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 60-Jährige zuvor einen Streit zwischen einem Jogger und einer Personengruppe beobachtet und versucht, die Situation zu schlichten. Nachdem sich der Jogger vom Ort des Geschehens entfernt hatte, soll ein Mann aus der Personengruppe den 60-Jährigen mit einem Messer angegriffen und mehrfach auf ihn eingestochen haben.

Der 48-jährige Freund des 60-Jährigen, der diesem zu Hilfe geeilt war, wurde dabei ebenfalls durch das Messer verletzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer war zur Tatzeit im Volkspark Hasenheide joggen und hatte dort eine Interaktion oder Auseinandersetzung mit einer Personengruppe?

Wer hat im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung im und am Volkspark Hasenheide zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet?

Wer Fotos oder Videos gemacht hat, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, wird gebeten, diese für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Hinweise richten Sie bitte an die 7. Mordkommission in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail an LKA117@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Erstmeldung 0575 vom 19.05.2026 Versuchte Tötungsdelikte – Mordkommission ermittelt

Bei einer Auseinandersetzung in Neukölln ist gestern Abend mindestens ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hatte ein Zeuge gegen 19 Uhr am Eingang zum Volkspark Hasenheide an der Lucy-Lameck-Straße beobachtet, wie ein Mann aus einer Personengruppe mutmaßlich mit einem Messer mehrere Stichbewegungen in Richtung eines 60-Jährigen ausführte, der sich dort mit einer anderen Personengruppe aufhielt. Nachdem ein anderer Zeuge und alarmierte Polizeikräfte Erste Hilfe geleistet hatten, brachten Rettungskräfte den 60-Jährigen mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige und seine Begleiter flüchteten.

Gegen 19:20 Uhr stellten Polizeikräfte vor einem Imbiss in der Hermannstraße einen 48-jährigen Mann fest, der mehrere Stichverletzungen im Oberkörper und an einem Bein aufwies. Zeugenangaben zufolge soll er zuvor aus Richtung Volkspark Hasenheide gekommen sein. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann am Ort medizinisch und brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand wird trotz Notoperation als kritisch eingeschätzt.

Die Ermittlungen in beiden Fällen hat die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes im Auftrag der Staatsanwaltschaft übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten beide Taten im Rahmen derselben Auseinandersetzung stattgefunden haben.