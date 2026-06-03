Zwei Männer durch Schüsse verletzt – Zielfahndung nimmt einen Tatverdächtigen fest

Tempelhof-Schöneberg/Friedrichshain-Kreuzberg

Gemeinsame Meldung Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin

Nr. 0653

Nach intensiven Ermittlungen der EG Telum der Staatsanwaltschaft Berlin, der BAO Ferrum und der Zielfahndung des Landeskriminalamts wegen Schussabgaben vom 10. März 2026 in Kreuzberg konnte vorgestern Nachmittag ein Tatverdächtiger in Schöneberg gefasst werden. Den Zielfahnderinnen und Zielfahndern gelang es, den 38-Jährigen zu lokalisieren und gegen 13:55 Uhr in der Potsdamer Straße festzunehmen. Der Beschuldigte wurde daraufhin einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt. Dieser setzte einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Erstmeldung Nr. 0272 vom 11. März 2026: Zwei Männer durch Schüsse verletzt

Gestern Abend wurden zwei Männer in Kreuzberg durch mehrere Schüsse verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 25-Jähriger und sein 31-jähriger Bruder gegen 20:50 Uhr mit mehreren bislang unbekannten Männern in der Böckhstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die bislang Unbekannten Schüsse auf die beiden Männer abgegeben haben. Der 25-Jährige erlitt eine Schussverletzung am Fuß und sein Bruder am Unterschenkel. Anschließend flüchteten die drei Männer anschließend mit zwei Fahrzeugen vom Tatort. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur Behandlung in Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die weiteren Ermittlungen hat die BAO Ferrum übernommen.