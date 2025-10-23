Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2025

Nr. 2330

In der nun beginnenden dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Einbrüche an. Die Täterinnen und Täter arbeiten gerne im Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit. Ein Schutz vor Einbruch ist jedoch möglich. In Berlin bleibt fast jeder zweite Einbruch im Versuchsstadium stecken.

Anlässlich des bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ findet am Sonntag, den 26. Oktober 2025, von 12 bis 16 Uhr eine große und kostenfreie Sonderberatung im Foyer des Polizeipräsidiums, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin statt. Verschiedene Fachbetriebe und die Beratungsstelle Einbruchschutz der Polizei Berlin informieren zum Einbruchschutz und stellen unterschiedliche Aspekte der aktuellen Sicherungstechnik vor. Vertreten sind zum Beispiel Anbieterinnen und Anbieter von einbruchhemmenden Fenstern und Türen sowie von Produkten für die nachträgliche Sicherung von Fenstern und Türen sowie Alarmanlagen. Auch in diesem Jahr ist wieder ein spektakulärer Einbruchversuch vorgesehen. Um 13 Uhr wird versucht, ein speziell gesichertes Fenster aufzubrechen.

Auch diesmal öffnet für die Dauer der Veranstaltung auch die Polizeihistorische Sammlung im Polizeipräsidium für die Besucherinnen und Besucher ihre Pforten. Ein Besuch bei der Polizei lohnt sich am 26. Oktober 2025 also doppelt.

Nähere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie im Internet unter https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.125014.php.