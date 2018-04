Einbruchschutz

Seit 2011 bewegt sich die Anzahl der bekannt gewordenen Wohnraumeinbrüche in Berlin zwischen ca. 11.000 bis 12.000 Taten pro Jahr.

Im Jahr 2016 wurden in unserer Stadt exakt 11.507 Wohnraumeinbrüche angezeigt. Das waren 308 weniger als im Jahr 2015, prozentual bedeutet dies einen Rückgang von 2,6 %.

Seit Jahren steigt in Berlin die Versuchsquote stetig an und erreichte im letzten Jahr den Rekordwert von 43 %. Dies bedeutet, dass in Berlin Einbrecher fast bei jeder zweiten Tat scheiterten. Ein eindeutiger Beleg dafür, dass die Behauptung „Wer reinkommen will, der kommt auch rein“ definitiv so nicht stimmt. Optimal für die Verhinderung von Einbrüchen ist eine Kombination von intelligent eingesetzter Technik, sicherheitsbewusstem Verhalten und aufmerksamer Nachbarschaft.