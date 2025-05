Polizei Berlin und Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg starten neues Präventionsprojekt

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 1172

In Kooperation mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat die Polizei Berlin das Präventionsprojekt „Sicher feiern in Berlin“ umgesetzt. Herzstück des Projekts ist die Verteilung von Info-Karten im Kreditkarten-Format, die in den kommenden Wochen bezirksweit startet. Auf den Karten sind zwei QR-Codes abgedruckt, die jeweils auf die Themenseiten der Polizei und des Bezirks weiterleiten.

Auf der Seite der Polizei Berlin erhalten die Besucherinnen und Besucher insbesondere Informationen und Hinweise zum Schutz vor Straftaten. Die Bezirksseite geht über die Kriminalprävention hinaus und widmet sich einer Reihe von weiteren Themen, die für das Berliner Nachtleben von Bedeutung sind, darunter Drogenkonsum und Safer Use, psychische und sexuelle Gesundheit sowie (Anti-)Diskriminierung. Dort findet sich auch eine Vielzahl an Angeboten und Beratungseinrichtungen – aus Friedrichshain-Kreuzberg wie auch berlinweit.

Die Verteilung der Karten beginnt am Samstag den 17. Mai 2025. Daran beteiligt sind sowohl Dienstkräfte der Polizei Berlin wie auch die sogenannten Nachtlichter des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, welche nachts in den Szene-Kiezen im Einsatz sind und als Ansprechpersonen für Feiernde dienen.