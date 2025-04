Mann mit Messer verletzt

Nr. 0838

Gestern Nachmittag kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Gesundbrunnen. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren gegen 17:30 Uhr im Bereich Osloer Straße Ecke Schwedenstraße in einen Streit mit zwei Unbekannten geraten sein. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten unvermittelt die Heranwachsenden mit einem Reizgas besprüht haben. Der 19-Jährige flüchtete in der Folge in die Zwischenebene des U-Bahnhofs Osloer Straße. Einer der Angreifer sei ihm dorthin gefolgt und habe ihn mit einem Messer verletzt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen am Oberkörper und den Beinen in ein Krankenhaus gebracht, notoperiert und anschließend stationär aufgenommen. Der 20-Jährige erlitt Augenreizungen und wurde ambulant behandelt. Für die Dauer der Tatortarbeit war die Zwischenebene des U-Bahnhofs bis etwa 19:20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.