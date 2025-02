Mehrere Bronzeskulpturen gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

5. Bronzeskulptur „Liegende“

Am Donnerstag, den 6. Februar 2025, wurde der Diebstahl der Bronzeskulptur „Liegende“ des Künstlers Prof. Heinrich Drake von dessen Grabstein auf dem Friedhof Pankow III in der Straße Am Bürgerpark in Reinickendorf festgestellt. Sie ist circa 70 cm breit und 100 cm lang. Diese Bronzeplastik wurde bereits 1996 vom Grabstein des Künstlers entwendet. Nach Presseveröffentlichungen war damals ein Zeugenhinweis eingegangen; die Skulptur konnte aufgefunden und zurückgebracht werden. Nun wurde sie erneut entwendet.