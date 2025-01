Festnahmen nach Taschendiebstahl

Nr. 0202

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte in Neukölln mutmaßliche Taschendiebe fest und fanden weiteres Diebesgut in deren Hotelzimmer. Gegen 21:50 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Männer dabei, wie sie am U-Bahnhof Hermannplatz den Rucksack eines Fahrgastes öffneten und ein Handy entwendeten. Er alarmierte die Polizei und folgte den Tatverdächtigen in sicherem Abstand. Nach den Hinweisen des Zeugen nahmen die Einsatzkräfte einen 25-Jährigen und einen 32-Jährigen fest. Einen weiteren 23-Jährigen mutmaßlichen Komplizen nahmen sie am U-Bahnhof Hermannplatz fest. Eine Durchsuchung der drei Personen führte zum Fund eines mutmaßlich entwendeten Handys und einer Hotelschlüsselkarte. Die Staatsanwaltschaft Berlin ordnete eine Durchsuchung des Hotelzimmers an. Dort fanden Einsatzkräfte mehrere weitere als gestohlen gemeldete elektronische Gegenstände, Bargeld und Pfefferspray. Die Einsatzkräfte brachten die Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo sie einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin überstellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.