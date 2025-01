Spätkauf überfallen

Nr. 0108

In der vergangenen Nacht rief der Inhaber eines Spätkaufs die Polizei nach Gropiusstadt. Er gab an, dass zwei Maskierte gegen 22.30 Uhr seinen Laden in der Neuköllner Straße betraten. Die beiden sollen dem 34-Jährigen ein Messer und eine kleine Axt vorgehalten und ihn aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Mit Bargeld aus der Kasse und Waren aus dem Geschäft soll das Duo schließlich in Richtung Fritz-Erler-Allee geflüchtet sein. Der Ladeninhaber blieb unverletzt. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.