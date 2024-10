27. Oktober 2024 - Tag des Einbruchschutzes

Nr. 2148

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit steigen die Einbruchszahlen erfahrungsgemäß wieder an. Die gute Botschaft dabei ist: Bürgerinnen und Bürger können sich sehr gut vor Einbrüchen schützen.

Am bundesweiten Tag des Einbruchschutzes, der am kommenden Sonntag, den 27. Oktober 2024, stattfindet, öffnet die Beratungsstelle Einbruchschutz der Polizei Berlin zu einer Sonderberatung von 12 bis 16 Uhr. Fachkundige Kolleginnen und Kollegen der Beratungsstelle informieren kostenfrei an einer Vielzahl von Exponaten zum wirkungsvollen Einbruchschutz. Die Beratungsstelle befindet sich direkt neben dem Haupteingang des ehemaligen Flughafens Tempelhof am Platz der Luftbrücke.

Wer an diesem Tag verhindert sein sollte, hat im Nachgang über die Servicetelefonnummer (030) 4664-979999 die Möglichkeit, kostenfreie Termine zu Einbruchschutzberatungen in der Beratungsstelle oder auch zu Hause in Anspruch zu nehmen. Weiterführende Informationen zur Einbruchsprävention finden Sie auch hier.