Mann mit Schussverletzung im Krankenhaus - Hinweisportal eingerichtet

Nr. 1090

Gestern Mittag erlitt ein Mann in Gropiusstadt eine Schussverletzung. Nach bisherigem Kenntnisstand entwickelte sich gegen 13.10 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Gehweg in der Lipschitzallee. Im weiteren Verlauf gab ein bisher Unbekannter mehrere Schüsse aus einer scharfen Schusswaffe ab. Mindestens ein Schuss traf einen 20-jährigen Beteiligten der Auseinandersetzung, der darauf zu Boden ging. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch betreut wird. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt übernommen.

Die 8. Mordkommission bittet um Übersendung von Foto- und Videomaterial zur Tat. Dazu wurde das Hinweisportal eingerichtet, das unter dem Link erreichbar ist. Hier können Sie der Polizei die entsprechenden Dateien zur Verfügung stellen.

Zusätzlich haben die Ermittlerinnen und Ermittler folgende Fragen zur Tat:

Wer hat das Geschehen gestern, am 26. Mai 2024, vor der Kneipe „Bierinsel“ in der Lipschitzallee 69 in Gropiusstadt beobachtet, kann Angaben dazu machen und hat sich bisher nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Wer kann Angaben zu den Beteiligten der Auseinandersetzung machen?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die 8. Mordkommission unter der Telefonnummer (030) 4664-911888 oder per E-Mail entgegen.