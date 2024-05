Mehrere Verletzte durch Verkehrsunfall

Nr. 1088

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Westend musste ein Autofahrer zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50 Jahre alter Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem VW die Heerstraße in Richtung Preußenallee. Aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung Heerstraße/Jafféstraße verlangsamte er seine Fahrt. In diesem Moment soll ihm ein 58-Jähriger, der mit einem Ford direkt hinter ihm fuhr, aufgefahren sein. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Fords Verletzungen am ganzen Körper. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Darüber hinaus verletzten sich auch die Ehefrau sowie der Sohn des 50-Jährigen, die sich ebenfalls im Wagen befanden. Beide lehnten eine ärztliche Behandlung allerdings ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.