Fanschal geraubt - Verdacht auf Nasenbeinbruch

Nr. 1084

In der vergangenen Nacht musste ein junger Mann nach einem Raub in Charlottenburg zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkten zwei 23 Jahre alte Männer und eine 25-jährige Frau gegen 0.30 Uhr in der Wilmersdorfer Straße drei aggressive Männer, denen sie aus dem Weg gehen wollten. Plötzlich trat ein Mann aus der Gruppe an einen der beiden 23-Jährigen heran und wollte ihm seinen Fanschal entreißen. Dies konnte der jungen Mann verhindern. Zeitgleich wurde sein gleichaltriger Begleiter von den anderen beiden Männern der Gruppe attackiert. Sie schlugen ihm mit Fäusten ins Gesicht, brachten ihn zu Boden und raubten ihm seinen Fanschal. Von der Begleiterin angesprochene Zeugen schritten ein und stellten sich zwischen den jungen Mann und die beiden Angreifer. Diese und ihr dritter Begleiter ergriffen daraufhin die Flucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den geschlagenen 23-Jährigen mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus. Der zuerst attackierte, junge Mann blieb unverletzt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.