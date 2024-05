Paar fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen

Nr. 1082

In der vergangenen Nacht brachte ein Paar eine Körperverletzung und Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund zur Anzeige. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein 30-jähriger Mann in Begleitung seines 28-jährigen Lebensgefährten gegen 1 Uhr am S-Bahnhof Treptower Park aufgehalten haben, als drei Tatverdächtige sie fremdenfeindlich beleidigten. Anschließend soll einer der Unbekannten den 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Männer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Angegriffene wurde durch einen Rettungswagen ambulant versorgt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.