Schwangere bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1081

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte in den Ortsteil Baumschulenweg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine schwangere 24-jährige Autofahrerin gegen 0.40 Uhr die Köpenicker Landstraße in Richtung Treptower Park befahren haben. Beim Abbiegen nach links in die Baumschulenstraße soll die Frau das entgegenkommende Fahrzeug eines 27-Jährigen übersehen haben. Es kam zur Kollision. Die Frau klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im Unterleib und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 27-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.