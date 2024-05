Streit eskaliert

Nr. 1060

Eine wohnungslose Frau rief in der vergangenen Nacht Polizei und Rettungskräfte zu einer Grünanlage in Moabit. Die 32-Jährige gab an, dass sie sich zusammen mit ihrem 45-jährigen Freund und einem 49-jährigen Mann, beide ebenfalls wohnungslos, in einer Grünanlage an der Elisabeth-Abegg-Straße aufhielt. Gegen 0.20 Uhr sollen die beiden Männer aus noch nicht bekannten Gründen in einen Streit geraten sein, in dessen Folge der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht getreten und mit einem unbekannt gebliebenen Gegenstand in einen Unterschenkel gestochen haben soll. Der verletzte 45-Jährige wurde mit Gesichts- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Einsatzkräfte nahmen den alkoholisiert wirkenden Tatverdächtigen vor Ort in der Nähe eines Restaurants fest. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem 49-Jährigen ein Wert von über 1,1 Promille festgestellt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.