23-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 1023

Einsatzkräfte der Polizeiabschnitte 56 und 57 wurden in der vergangenen Nacht zu einer Auseinandersetzung in Mitte alarmiert. In der Panoramastraße, an den Wasserkaskaden, sollen laut Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen gegen 22.45 Uhr insgesamt etwa zehn Personen aufeinander losgegangen sein und sich unter anderem mit Holzlatten attackiert haben. In der Nähe des Tatorts fanden die Einsatzkräfte einen 23-jährigen Mann, der mutmaßlich durch ein Messer verletzt worden war und eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers aufwies. Weitere an der Auseinandersetzung Beteiligte konnten die Beamtinnen und Beamten vor Ort und in der näheren Umgebung zunächst nicht identifizieren. Einsatzkräfte der Polizei versorgten den verletzten Mann und übergaben ihn an die Besatzung eines Rettungswagens, die ihn in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde er operiert. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Ob weitere Menschen bei der Auseinandersetzung verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der körperlichen Übergriffe sowie die Fahndung nach dem namentlich bekannten, 31-jährigen Tatverdächtigen übernahm ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).