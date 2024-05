Besonders schwerer Landfriedensbruch

Nr. 0991

Gestern Abend kam es in Gesundbrunnen zu einem besonders schweren Landfriedensbruch. Gegen 20.15 Uhr befuhren Einsatzkräfte der 14. Einsatzhundertschaft die Badstraße in Richtung Behmstraße und stellten eine rennende Personengruppe fest, die von einer weiteren Person mit einem Messer in der Hand verfolgt wurde. Die Personen wurden durch die Einsatzkräfte voneinander getrennt und vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien zwei Gruppen in der Badstraße zunächst in Streit geraten. In dessen Folge soll es zu gegenseitigen Bedrohungen mit Messern gekommen sein. Für die Klärung des Sachverhalts wurde der Bereich der Badstraße zwischen Gropiusstraße und Pankstraße kurzzeitig gesperrt, da sich dort eine größere Gruppe von 50 Personen versammelte. Die Personalien der acht mutmaßlichen Täter im Alter von 19 bis 37 Jahren wurden aufgenommen. Insgesamt wurden drei Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Die Beteiligten wurden im Anschluss an die Maßnahmen einem Polizeigewahrsam zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).