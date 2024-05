Mahnmal beschmiert

Nr. 0981

Gestern Nachmittag entdeckte eine Passantin eine Sachbeschädigung an einem Mahnmal in Moabit und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten gegen 14.30 Uhr vier Schriftzüge an dem Güterwaggon in der Levetzowstraße fest, der an die Deportation von Juden und Jüdinnen erinnern soll. Die Polizeikräfte machten die Farbschmiererei unkenntlich. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.